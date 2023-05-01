Demirtaş, cezaevinde olmasına rağmen, sosyal medya üzerinden muhalefete ve partisine seçimlerle ilgili öneri ve eleştirilerde bulunuyor. Millet İttifakı'nın Kemal Kılıçdaroğlu'nu aday ilan etmesinin ardından, Demirtaş da HDP seçmenine "gönülden destek" çağrısı yapmıştı.

Şimdi gençlere seslenen Demirtaş, paylaşımlarında şunları söyledi:

"Paramparça edilmiş toplumu birleştirmeye, barıştırmaya çalışıyoruz. Bunun için ağır bedeller ödüyoruz ama tek bir geri adım atmıyoruz. Sen de kararsız kalma genç kardeşim, sandığa git ve oyunu değişim için kullan. Bir şey yap, çok şey değişsin."

"Genç arkadaşım, para yok, iş yok, hayatın tadı tuzu yok! Ama umut var, her şeyin değişme ihtimali var. Geleceğin anahtarı sende. Bir şey yap, oyunu değişim için kullan."

Demirtaş, genç seçmenlere, seçilemeyecek adaylara, barajı geçemeyecek partilere veya Taliban İttifakına oy vermeme çağrısı yaparak, "Oyunu değişim için kullan. Anahtar sende, bir şey yap, dünyan güzelleşsin" dedi.

Başlık: Demirtaş'tan Genç Seçmenlere Çağrı: Oyunu Değişim İçin Kullan Spot: Selahattin Demirtaş, genç seçmenlere seslenerek, barajı geçemeyecek partilere veya Taliban İttifakına oy vermeme çağrısı yaptı ve "Oyunu değişim için kullan" dedi. Etiketler: Selahattin Demirtaş, HDP, genç seçmenler, çağrı, değişim, seçim, oyunu kullan

Demirtaş, Türkiye'nin yaşadığı ekonomik krize ve toplumsal sorunlara da dikkat çektiği paylaşımlarında şu ifadeleri kullandı:

"Ülkenin geldiği durumun farkındayız, gençlerimizin gelecek kaygısıyla yaşadığını biliyoruz. İşte bu yüzden bu seçimde, değişim ve adalet için el ele vermemiz gerekiyor. Gençlerin sesi, bu seçimde daha güçlü bir şekilde duyulmalıdır."

"Ülkenin aydınlık geleceği için, gençlerin enerjisi ve umudu şarttır. Genç kardeşlerim, bu seçimde hep birlikte tarihi bir fırsat yakalayabiliriz. Oyunu değişim için kullanarak, geleceğimizi aydınlık ve umut dolu bir yola sokabiliriz."

Demirtaş, genç seçmenlerin oylarının kritik öneme sahip olduğunu vurgulayarak, "Geleceğimizi şekillendirecek kararlar, şimdi elinizde. Bir şey yap, oyunu değişim için kullan ve Türkiye'yi daha güzel bir geleceğe taşı" ifadelerini kullandı.

Tutuklu eski HDP Eş Genel Başkanı'nın bu çağrısı, genç seçmenler arasında büyük yankı uyandırdı ve sosyal medyada geniş kitlelerce paylaşıldı.

Başlık: Demirtaş Genç Seçmenlerin Oylarının Kritik Öneme Sahip Olduğunu Vurguladı Spot: Selahattin Demirtaş, genç seçmenlere seslenerek, oylarının kritik öneme sahip olduğunu belirtti ve "Oyunu değişim için kullanarak, geleceğimizi aydınlık ve umut dolu bir yola sokabiliriz" dedi.