HDP Eş Genel eski başkanı Selahattin Demirtaş, aktif politikayı bıraktığını açıkladı.

Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan HDP Eş Genel eski Başkanı Selahattin Demirtaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşmda, Artı Gerçek’te yayımlanacak röportajının bir kısmınndan alıntılayarak, aktif politikayı bıraktığını duyurdu.

Demirtaş, "Ben kendi adıma, halkımıza layık bir politika ortaya koyamadığımız için içtenlikle özür diliyorum. Pratikteki çabalarımla bu eksiklikleri giderme sözü veriyorum" dedi. ANKARA (İGFA)