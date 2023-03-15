12 Ağustos 1972 yılında Adana’da doğdu. Liseyi İzmir Özel Çamlaraltı Koleji’nde tamamladı. Bilkent Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünde öğrenim gördü. Müzik hayatına 13 yaşında gitar çalarak başladı. 1990 yılında İstanbul tabanlı heavy/rock grubu Pentagram’a katıldı ve grubun ikinci çalışması olan Trail Blazer albümünde gitarist ve şarkı yazarı olarak bulundu.

1992’de müzik eğitimi almak için Los Angeles’a taşındı ve MI – Musician’s Institute’a başladı. Scott Henderson, Frank Gambale, Paul Hanson gibi isimler ile çalışma olanağı buldu. 1993 yılında Seeking Shade adlı grubu kurdu ve bu grupta şarkı yazarlığı, gitarist ve solistlik yaptı.

Demir Demirkan 1996’da İstanbul’a taşındı. Taşınmasıyla beraber Şebnem Ferah, Sertab Erener gibi isimlerin de aralarında bulunduğu sanatçıların albümlerinde prodüktörlük, gitaristlik ve şarkı yazarlığı yaptı. 1997’de tekrar Pentagram’a katılıp Anatolia albümünü kaydetti.