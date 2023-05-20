“Haber Ver” isimli zeybek türküsünü Türk halkına hediye eden Tekin, klibinin çıkış tarihinin, Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkış tarihine denk gelmesi bizim için büyük bir mutluluktur” dedi.

“Cumhuriyetimizin 100. Yıl kutlamalarına, Atatürk’ün çok sevdiği zeybek dansına ithafen, zeybek bir türkü ile katılmak istediğini belirten Tekin, bunun için bu türküyü çok yakında tüm digital platformlarda yayınlanacak olan “Türkü Demeti” isimli albümümün içinden seçti.

Klibinde zeybek dansına eşlik eden Tekin, Atatürk fotoğrafları ile süslediği klibini izleyiciye sunuyor.

“Zeybek bir erkek oyunu olarak bilinmesine rağmen, bana göre onları destekleyen Türk kadınının fedakarlığını, birleştirici milli ve manevi yönünü temsil etmektedir” açıklamasında bulunan Tekin Zeybeğin aynı zamanda cesaret demek olduğunu belirtti. “Kadınlar cumhuriyetimizin kuruluşundan bu yana gizli cesur kahramanlardır. Buradan yola çıkarak klibimde ben de zeybek dansına eşlik etmeye çalıştım” dedi. Müziğin bir aşk, bir şifa olduğunu ifade eden sanatçı “geçmişten günümüze en kıymetli, kültürel değerlerimizden olan türkülerimize sahip çıkmalı, bu konularla ilgili yeni çalışmalar yapmalıyız”, dedi. Demet Tekin’in, daha önce kendi bestelerinden oluşan sanat müziği, tango, İngilizce çocuk, Yunanca, İspanyolca albümleri ve bir de Arapça ilahisi bulunmaktadır.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi