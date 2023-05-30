46 yaşına basan deneyimli manken Demet Şener, sevgilisi Tolga Arman ile birlikte Venedik'te aşklarını tazeledi. Çiftin romantik pozları, düşmanlarına meydan okuyarak sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Sık sık birlikte görünen çift, sosyal medyada da birlikte paylaşımlar yapmaktadır. Demet Şener, Instagram'da yaklaşık 1 milyon takipçiye sahiptir ve son olarak Van'da düzenlenen bir defilede gelinlik giydi. Şener'in takıları ise sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Ünlü manken Demet Şener, Van'da katıldığı bir defilede gelinlik giydi. Şener, gelinlikli pozlarını "Altınlara bulandığımız bir defile oldu" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

Aşiret Gelinlerine Benzetildi

Ünlü manken Demet Şener, giydiği altın bilezikler ve kolyesiyle dikkat çektiği Van'daki defile görüntüleriyle aşiret gelinlerine benzetildi.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi