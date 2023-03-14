Başarılı model Demet Şener geride bıraktığımız gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Yeni projeleri ve ülkece acısını hala yaşadığımız deprem felaketi ile ilgili açıklamalarda bulunan güzel model Demet Şener; "Tüm ülke olarak çok zor zamanlardan geçiyoruz. Ama inşallah tüm bu yaralarımızı en hızlı şekilde, yine hep beraber, yine biz bize saracağız. Bu süreçte elimden geldiğince gerek münferit olarak gerekse de STK'lar aracılığı ile hepimiz gibi imkanlarımız dahilinde oradaki felaketzedeler için elimden ne geliyorsa yaptım ve yapmaya da devam edeceğim." dedi. Yeni projeleri ile ilgili de açıklamalarda bulunan Şener, " Yeni yılın ilk ayı itibariyle görüştüğümüz bir kaç güzel proje vardı fakat yaşadığımız felaketten dolayı şu anda tek önceliğimiz bu süreci atlatmak. Projeler sonrasında yine konuşulur." açıklamasında bulundu.



Kaynak: Yenigün Haber Merkezi