İstinyepark magazin haberine göre; Ünlü manken Demet Şener, önceki gün alışveriş için geldigi İstinyepark’ta objektiflere yansıdı. Her zaman olduğu gibi spor ama zarif, kendine has tarzı ile görüntülenen Şener, muhabirlerle ayak üstü sohbeti de ihmal etmedi. Kızına hediye bakmaya geldiğini söyleyen Demet Şener; "Her bayram olduğu gibi bu bayram tatilinde de ailece istanbul’da olacağız" demekle yetindi.