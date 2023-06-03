Ünlü şarkıcı ve oyuncu Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir, geçtiğimiz sene Ağustos ayında evlenerek nikah masasına oturmuştu. Ancak çiftin mutluluğu uzun sürmedi ve Mayıs ayında sadece 8 ay süren evliliklerini tek celsede sonlandırdılar. İkilinin ayrıldıktan sonra arkadaş kaldıklarını belirtmelerine rağmen, Oğuzhan Koç önceki akşam Çağrı Telkıvıran ile bir stüdyoya girerken kameralar tarafından görüntülendi.

"Sana Bu Sorulara Kim Sorduruyor?"

Koç, kameranın ışığından rahatsız olarak "Geceni köründe bu ışık ne?" şeklinde bir tepki gösterdi. Ayrıca, muhabirin "Demet Hanım'la ayrılığı pr'cılar mı sebep oldu?" sorusuna da sinirlendi. Ünlü şarkıcı, muhabire tepki göstererek "Soru sormayın bana, bu soruları sana kim sorduruyor?" şeklinde bir yanıt verdi.