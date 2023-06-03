Ünlü oyuncu Demet Özdemir, Adım Farah dizisinin sezon finaliyle birlikte tatil sezonuna girdi. Güzel oyuncu kendisiyle birlikte kız arkadaşıyla tatile çıktı. Özdemir, sosyal medya hesabından havuzlu bikinili tatil fotoğraflarını paylaşmayı da ihmal etmedi.

Demet Özdemir'in Cesur Pozlarına Beğeni Yağmuru!

Özdemir, havuz kenarında pembe bikinisiyle pozlar vererek dikkatleri üzerine çekti. 15,9 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabında fotoğrafları yayınlayan oyuncu, hayranlarından yoğun bir beğeni ve ilgiyle karşılandı.

Demet Özdemir'e Boşanma Yaradı

Geçtiğimiz haftalarda 8 aylık evliliğini Oğuzhan Koç ile tek celsede sonlandıran oyuncu, boşanma sürecinde anlaşmalı bir şekilde ayrıldıklarını ve arkadaş kalmayı tercih ettiklerini belirtti. Demet Özdemir, eski eşinin evine uğrayarak kalan eşyalarını da alıp tamamen ayrılma sürecini tamamladığını ifade etti.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi