8 ay önce evlenen şarkıcı Oğuzhan Koç ve güzel oyuncu Demet Özdemir çiftinin evliliklerinde kriz yaşandığı iddia edilmişti. Hakkında çıkan boşanma haberlerine Demet Özdemir, evliliğimizde problemler var ama şuan için boşanma yok" diyerek hakkında çıkan iddiaları yalanlamıştı.

Önceki akşam eşi Oğuzhan Koç'un başrolünde olduğu filmin galasına da katılmayan Demet Özdemir, sosyal medya hesabı üzerinden Boşanacağını açıkladı.

Güzel oyuncu Demet Özdemir, Instagram hesabından yaptığı açıklamada:

Evliliğimizi bir süredir yürütemediğimizi görüp sona erdirme kararı aldığımız doğrudur. Karşılıklı saygı ve anlayış çerçevesinde aldığımız bu kararın ailelerimizi ve büyüklerimizi de etkileyeceğini biliyor; onları üzmeden, yıpratmadan bu süreci en hassas şekilde yürütmek için elimizden geleni yapıyoruz. Siz basın mensubu arkadaşlarımızın bu sürece aynı hassasiyetle yaklaşmasını önemle rica ediyoruz

Demet Özdemir'in paylaşımı sonrası Oğuzhan Koç'ta; "Evliliğimizi bir süredir yürütemediğimizi görüp sona erdirme kararı aldığımız doğrudur. Karşılıklı saygı ve anlayış çerçevesinde aldığımız bu kararın ailelerimizi ve büyüklerimizi de etkileyeceğini biliyor; onları üzmeden, yıpratmadan bu süreci en hassas şekilde yürütmek için elimizden geleni yapıyoruz. Siz basın mensubu arkadaşlarımızın bu sürece aynı hassasiyetle yaklaşmasını önemle rica ediyoruz" dedi.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi