Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, geçtiğimiz Ağustos ayında dünyaevine girmelerinin ardından sosyal medyada romantik pozlar paylaşırken, 8 ay içinde beklenmedik bir şekilde ayrılık kararı aldılar.

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, 8 Mayıs'ta tek celsede anlaşmalı olarak boşandılar. Eski eşler, Büyükada'da avukatlarıyla birlikte katıldıkları davadan hiçbir talepte bulunmadılar.

Boşanmasının ardından, Demet Özdemir geçtiğimiz hafta Oğuzhan Koç'un Levent'teki evinden çıkarken basın mensuplarının sorularını yanıtladı ve ayak üstü sohbet etti.

Tatil sürecinde sık sık bikini fotoğrafları paylaşan Demet Özdemir, formda vücuduyla dikkatleri üzerine çekmişti. Ayrıca, Demet Özdemir'in Yunan Adaları'ndaki tatili sırasında bir ev satın aldığı iddia edilmişti.

Ünlü isim, tatil yapmaya devam edeceğini ve birkaç işi nedeniyle bu fırsatı değerlendirdiğini belirtti. Ayrıca, tatilde çok sevdiği bir arkadaşıyla buluştuğunu ve bu buluşmadan güzel anılar ve görüntüler elde ettiğini dile getirdi. Güzel yorumlar aldığını ve bu durumdan hoşnut olduğunu söyleyen ünlü isim, uzun zamandır böyle tatil yapmadığını ve takipçilerinin de şaşırdığını ifade etti. Tatilinin devam edeceğini ve Atina gibi başka yerlere de gideceğini belirten ünlü isim, fotoğraf paylaşımlarının kendisini yansıttığını vurguladı.