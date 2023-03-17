Fox TV’nin yeni dizilerinden Benim Adım Farah’ın başrol oyuncularından Demet Özdemir ve eşi Oğuzhan Koç'un evliliğinde büyük bir kriz yaşandığı iddia ediliyor. . Geçen ağustos ayında görkemli bir düğünle evlenen magazin dünyasının ünlü çifti Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un evliliklerinin üzerinde karabulutlar dolaşıyor. Arkadaşlarının evinde gerçekleşen küçük bir doğum günü kutlamasında edinilen bilgiye göre Oğuzhan Koç, eşini üzecek davranışlarda bulunmuş. Tartışmanın büyümesi üzerine Demet Özdemir, eşiyle eve dönmek yerine yakın dostu Saadet Özsırkıntı'nın evine gitmişti.

BARIŞTILAR AMA TEKRAR AYRILDILAR!

Birkaç gün ayrı kaldıktan sonra pişmanlık duyan Oğuzhan Koç, elinde çiçekle eşinin setine giderek özür dilemiş, bu jest karşısında duygulanan Özdemir de evine geri dönmüş. Ancak çift, birkaç günlük saadetin ardından yeniden kavga etmiş. Çiftin arasındaki tartışmanın nedeni henüz belli değil ama Demet Özdemir'in bu son tartışmanın ardından evi terk ettiği gelen bilgiler arasında. Hayranlarının çok sevdiği ve birbirine yakıştırdığı "Rüya çift"in bu son tartışmasından sonra neler olacağı merak konusu.