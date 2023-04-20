Geçtiğimiz günlerde ortak bir açıklama yaparak boşanacaklarını duyuran Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir'in ihanet nedeniyle ayrılacakları iddia edilmişti. 8 ay önce evlenen çiftin 2 milyon değerindeki zihnet eşyalarının kimde kalacağı merak konusu oldu.

Şimdilerde Fox Tv'de yayınlanan Benim Adım Farah dizisinde başarılı performansıyla adından söz ettiren Demet Özdemir, set arasında magazin muhabirlerinden gelen soruları yanıtladı.

Biten evliliği hakkında ortaya atılan ihanet iddialarına oldukça çirkin bulan başarılı oyuncu Demet Özdemir, ""Böyle şeylerin çıkacağını biliyordum. Sadece bize özel iddialar olmuyor. Üzücü haberler bunlar, gerçek değil. Anlaşmalı boşanma olacak. Aldatılma iddiaları gerçek değil" ifadelerini kullandı.

Düğün takıları hakkında çıkan söylentilere oldukça kızan Özdemir, "Böyle şeyler sinirimi bozuyor" diyerek cevap verdi.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi