Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesaplarından ayrılacaklarını duyuran Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir çifti bugün Adalar adliyesinde görülen mahkemede anlaşmalı olarak boşandılar.

Basın mensuplarına açıklama yapmayan ünlü çift adliyeye ayrı ayrı geldiler. Yaklaşık yarım saat süren duruşma sonrası ünlü çift resmen boşandı.

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesaplarından ortak açıklamada bulunan Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, "Evliliğimizi bir süredir yürütemediğimizi görüp sona erdirme kararı aldığımız doğrudur. Karşılıklı saygı ve anlayış çerçevesinde aldığımız bu kararın, ailelerimizi ve büyüklerimizi de etkileyeceğini biliyor; onları üzmeden, yıpratmadan bu süreci en hassas şekilde yürütmek için elimizden geleni yapıyoruz. Siz basın mensubu arkadaşlarımızın da bu sürece aynı hassasiyetle yaklaşmasını önemle rica ediyoruz."

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi