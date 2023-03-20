Yakın bir zamanda nikah masasına oturan Denet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un arasına kara kedi girdi.

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'tan balayı fotoğrafları - Son Dakika Magazin Haberleri | N-Life

İddiaya göre bir arkadaş ortamında Demet Özdemir'i çok üzen Oğuzhan Koç eve tek başına gitmek zorunda kalmış Demet ise arkadaşında kalarak eve gitmemişti. Gecenin ilerleyen saatlerinde ise Oğuzhan Koç, Özdemir'in kaldığı dairenin kapısına bir demet gülle gelerek eşinin gönlünü zorda olsa almış.

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Magazin kulislerinde dolaşan iddialara göre ünlü çiftin evliliğinde sorunlar olduğu ama şuan için bir ayrılığın söz konusu olmadığı yönünde.

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Kaynak: Yenigün Haber Merkezi