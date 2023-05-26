Proje tasarımı VFX İstanbul’a, yapımcılığı Metin Anter ve Serkan Semiz’e ait olan Şeker Fareler’in yönetmenliğini Özlem Belül Semiz üstlenirken senaryosunu Özgür Bakar ve Eyüp Altınışık kaleme aldı. ‘Şeker Fareler’; Fiko, Peri, Neco ve Mika isimli minik dostların icat ettikleri zaman makinesinin Tonti tarafından çalındıktan sonra başlarına gelen maceraları konu alıyor.

Tarihteki önemli olayların gerçekleştiği anlara giden Şeker Fareler, zaman akışını bozmamak için bir serüvene atıldı. Mona Lisa tablosunun resmedilmesinden tekerleğin, telefonun, matbaanın icadına ilk fotoğraf makinesinden Hezarfen’in ilk uçuşuna kadar çocuklara tarihi eğlenceli göstermeye devam ediyor.

Pazar Günü İtibariyle Tüm Bölümler Yayında

Çocuklara zamanda yolculuk yaptırırken dönemin en önemli eser ve icatlarla buluşturan ‘Şeker Fareler’ kısa sürede çok sevildi. Minik dostların heyecanlı macerası gelecekten gelen ‘Demetia’ karakteriyle ikiye katlandı. ‘Şeker Fareler’e yardım etmek için gelen ‘Demetia’ hem sesiyle hem görüntüsüyle şaşırttı.

Türk sinema, televizyon ve tiyatrosunun efsane ismi Demet Akbağ, Demetia için mikrofon başına geçti. Demetia’nın sesi olan Demet Akbağ çocukların karşısına sesiyle çıktı. Akbağ’ın bugüne kadar canlandırdığı karakterlerden esinlenilerek hazırlanan Demetia karakteri dizinin 7.bölümünde ortaya çıktı. Beyaz saçları ‘Neredesin Firuze’den, gözündeki aksesuvar ‘Bir Demet Tiyatro, Feriştah’tan, dişleri ise ‘Eyyvah Eyvah Firuzan’dan alınan Demetia dizinin favori karakteri oldu.

‘Şeker Fareler’in tüm bölümleri pazar günü itibariyle BluTV Kids’te izlenebilecek..