Türk sinema, televizyon ve tiyatrosunun efsane ismi Demet Akbağ da ‘Şeker Fareler’ ile birlikte çocuklara bir sürpriz hazırladı. Kariyer hayatı boyunca unutulmaz karakterlere can veren Akbağ, bu kez çocuklar için bir karaktere ses verdi. Şeker Fareler’de konuk olarak yer alan Demet Akbağ, ‘Demetia’ karakterinin sesi oldu.

‘Şeker Fareler’de gelecekten gelen bir karakter olan ‘Demetia’ için Demet Akbağ’ın bugüne kadar canlandırdığı karakterlerden esinlenildi. Beyaz saçları ‘Neredesin Firuze’den, gözündeki aksesuvar ‘Bir Demet Tiyatro, Feriştah’tan, dişleri ise ‘Eyyvah Eyvah Firuzan’dan alındı ve ortaya çocukların çok seveceği bir karakter çıktı. Seslendirme stüdyosunda eğlenceli dakikalara imza atan Akbağ, Şeker Fareler ile çocuklara 23 Nisan hediyesi vermiş oldu.

Proje tasarımı VFX İstanbul’a, yapımcılığı Metin Anter ve Serkan Semiz’e ait olan Şeker Fareler’in yönetmenliğini Özlem Belül Semiz üstlenirken senaryosunu Özgür Bakar ve Eyüp Altınışık kaleme aldı. ‘Şeker Fareler’; Fiko, Peri, Neco ve Mika isimli minik dostların icat ettikleri zaman makinesinin Tonti tarafından çalındıktan sonra başlarına gelen maceraları konu alıyor.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi