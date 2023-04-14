Tiyatro, sinema ve televizyona uzanan oyunculuk kariyeri boyunca unutulmaz projelere ve çok sevilen karakterlere hayat veren Demet Akbağ, Galatasaray Üniversitesi öğrencileri tarafından ‘17. EN Ödül Töreni’nde 2022 yılının ‘EN İyi Kadın Tiyatro Sanatçısı’ seçildi!

Aydınlıkevler oyunu ile her hafta yüzlerce seyircisiyle büyük bir coşku ile buluşmaya devam eden Akbağ, gençlerle bir arada olmaktan dolayı mutluluğunu dile getirdi. Galatasaraylı oyuncu, takımının okulundan ödül almaktan da gurur duyduğunu söyledi.

Demet Akbağ ‘Bu kadar köklü, şahane bir okuldan ve bu okulun pırıl pırıl öğrencilerinden ödül almak harika bir duygu. Takdir edersiniz ki yıllar içerisinde çokça ödüller aldım, ödüller verdim ama benim için her zaman öğrencilerin, gençlerin verdiği ödüllerin yeri ayrıdır. Ben her zaman gençlerden aldığım ödülleri rafta gözümün önünde duracak şekilde saklarım. Çok teşekkür ediyorum, onur duydum, sizlerden çok şey bekliyorum, sizler bizim geleceğimizsiniz’ diyerek duygularını paylaştı.

Yapımını BKM’nin üstlendiği, Demet Akbağ’ın performansı ile Yılmaz Erdoğan’ın kalemini buluşturan ‘Aydınlıkevler’in programı ise şöyle;

15 Nisan Cumartesi - Maximum Uniq Hall

26 Nisan Çarşamba - Maximum Uniq Hall

06 Mayıs Cumartesi - Maximum Uniq Hall

11 Mayıs Perşembe - Bostancı Gösteri Merkezi

17 Mayıs Çarşamba - Maximum Uniq Hall

23 Mayıs Salı - Maximum Uniq Açıkhava

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