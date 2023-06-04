Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde düzenlediği basın toplantısında yeni kabine üyelerini açıkladı. Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevini Mahinur Özdemir Göktaş'a verdi.

Yeni Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın sosyal medya paylaşımı!

Göktaş, yeni göreviyle ilgili sevincini ve teşekkürünü sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımında, "Türkiye Yüzyılı kabinesinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı olarak milletimize hizmet etme şerefini şahsıma tevdi eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ediyorum." ifadelerine yer verdi.

Demet Akalın'dan Mahinur Özdemir Göktaş'a mesaj!

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, yeni Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın paylaşımına ilgi çekici bir yorum yaptı. Akalın'ın yorumunda gül ve kalp emojilerine yer vererek, "5 dil bilen bir Aile Bakanını yürekten kutluyorum. Kadına şiddetle alakalı sizi yakından takip edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi