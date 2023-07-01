Ünlü şarkıcı Demet Akalın, sosyal medya hesabındaki bir takipçisinin yorumuna verdiği cevapla geniş çapta tartışma yarattı. Takipçi, "Abla yaşlanmışsın, kusura bakma ama söylemem lazım" şeklinde bir yorumda bulundu.

Demet Akalın Çileden Çıktı

Demet Akalın, sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan bir isim olarak, sahne öncesi pozlarını sık sık Instagram hesabında paylaşmaktadır. Takipçileriyle sürekli etkileşim halinde olan Akalın, son paylaşımında gelen bir yorum karşısında oldukça sinirlendi. Bu yorum, onu çileden çıkardı.

O Takipçisine Ağzını Bozdu

Demet Akalın'ın sosyal medya hesabında paylaştığı kulis pozuna takipçisinden gelen "Abla yaşlanmışsın ya. Kusura bakma bunu söylemem lazımdı" şeklindeki yorum, ünlü şarkıcıyı oldukça sinirlendirdi. Akalın, takipçisinin bu sözlerine sert bir cevap vererek "Kusura bakmazsan ben de bir şey söyleyeyim mi? Bu çirkinlikle aç karnına .... ye" dedi. Bu tepki, sosyal medya kullanıcıları arasında farklı tepkilerle karşılandı.