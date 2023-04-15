Yalı Çapkını dizisini yakından takip eden Demet Akalın, dizinin bir sahnesine kızarak ateş püskürdü. Seyran'ın eve gelen misafir tarafından taciz edilmesine sosyal medya hesabından, ""Saçmalamanın zirvesindesiniz. Evli bir kadına sarkıntılık yuh yuh ki ne tüh size be! Vallahi siz de kalkın yayından tam olsun! Boykot" ifadelerini kullandı.

Yalı çapkını dizisinde Seyran eşi Ferit ile kavga ederek babasının evine dönmüştü. Seyran babasının yanına misafir gelen adamın oğlu tarafından tacize uğraması deyim yerindeyse Demet Akalın'ı çileden çıkardı. İşte Demet Akalın'ın twitter hesabından yaptığı yorumlar;

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi