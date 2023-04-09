Demet Akalın favorisi olan dizi Yalı Çapkını ile ilgili bir paylaşım yaptı. Dizinin başrol oyuncusu Mert Ramazan Demir'i övmek isterken Mert Ramazan Demir yerine Afra Saraçoğlu'nun eski erkek arkadaşı Mert Yazıcıoğlu'nu etiketledi. Ünlü şarkıcı bu hatasıyla Twitterda TT oldu.

Sosyal medya hesabından Yalı Çapkını dizisiyle ilgili oyuncu yorumu yapan Demet Akalın, başarılı performansından dolayı Mert Ramazan Demir'e övgüler yazmak isterken hiç olmayacak birşey yaptı.

Ünlü şarkıcı Akalın, Mert Ramazan Demir'in yerine Afra Saraçoğlu'nun eski sevgilisi Mert Yazıcıoğlu'nu etiketleyerek "Sabahın körü saat farkı var ve ben açmış bu çocuğun muhteşem oyunculuğunu izliyorum vallahi helal" dedi.

Demet Akalın takipçilerinin uyarıları sonrası yaptığı paylaşımı apar topar sildi.

Kaynak: Yenigün Gazetesi