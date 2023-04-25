Tv 8 ekranlarında yayınlanan 2. sayfa'ya konuk olan ünlü şarkıcı Demet Akalın kocası Okan Kurt için FBI'yı devreye soktuğunu açıkladı. Amerika'da avukat tuttuğunu açıklayan Akalın, "Okan'ın neden Amerika vizesi alamadığını merak ettim. Eşimin sicili temiz sadece hızlı araba kullanmaktan bir ceza almıştı oda bitt ama sisteme düşmemiş" dedi.

2012 yılından beri birlikte olduğu eşi Okan Kurt'a çok güvendiğini söyleyen Akalın, "FBI'dan Okan için temiz rapor aldım. Vize için başvuru yaptık olumlu sonuçlanmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi