Ünlü şarkıcı Demet Akalın yakın arkadaşı Esra Balamir ile birlikte önceki gün İstinyePark'da objektiflere takıldı. Günün erken saatlerinde alışveriş merkezinde buluşan yakın dostlar, Markalar sokağına çıkarak Masa Restoran'da birlikte yemek yedi. Yemeğin ardından alışveriş turuna çıkan Akalın, dünyaca ünlü mağazaları gezerek yeni sezon ürünleri inceledi. Uzun süre alışveriş yaparak stres atan Demet Akalın ve Esra Balamir akşam saatlerinde alışveriş merkezinden ayrıldı.
Kaynak: Yenigün Haber Merkezi