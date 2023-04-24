Dekont Nasıl Alınır?

Dekont almak için genel anlamda üç yol bulunmaktadır. Bunlardan ilki banka şubelerinde yapılan işlem olarak bilinmektedir. İkinci yol ise atmlerde yapılan işlemdir. Üçüncü yol ise bankalara ait olan internet bankacılığı gibi online işlemlerdir.

Banka şubelerinden:

Banka şubelerinden dekont almak için gişede işlem yapmanız gerekecektir. Bu işlem para yatırma, para çekme, borç ödeme ve bunlara benzer işlemler olabilir. Zaten banka içerisinde işlem yapıldığında banka çalışanı size dekontunuzu mutlaka vermektedir.

ATM'lerden:

Atmlerde işlem yapmadan önce veya sonra dekont almak istiyor musunuz? diye sorulmaktadır. Buna evet dediğiniz takdirde ATM işlem sonrasında size dekont verecektir.

Özellikle maaşını çeken kişiler sıklıkla dekont almaktadırlar. Çünkü dekont üzerinde çekilen tutar, bakiye ve bunlara benzer bilgiler yer almaktadır. Ayrıca dekont üzerinde işlem yapılan saat ve tarih net olarak yazmaktadır. Böylelikle dekontta yanılma payı olmayacaktır. Herhangi bir aksilik olduğunda dekontunuz elinizde olacaktır.

Online İşlemlerden:

Bankalara ait online şubelerden işlem yapıldığı zaman dekontu görüntüleme şansınız bulunmaktadır. Bunu işlem sonrasında kolaylıkla yapabilirsiniz. Dekontu görüntüle dedikten sonra indir seçeneği ile belge olarak alma şansınız vardır.

Bankaların Verdiği Dekont Nasıl Sorgulanır?

Bankaların verdiği dekontu sorgulamak için o bankaya ait olan hesabınıza giriş yapmanız gerekir. İnternet bankacılığı şifreniz ile hesabınıza girdikten sonra son işlemler menüsünden dekontu görebilirsiniz. Yaptığınız işleme tıkladıktan sonra dekontu görüntüle seçeneği çıkacaktır. Bu sayede dekontunuza ulaşabilirsiniz.

Bankaların verdiği dekontu fiziki olarak elden alarak da muhafaza edebilirsiniz. Zaten bu dekontları muhafaza etmek elinizde belge olması açısından oldukça önemlidir. En azından bir süre boyunca dekontu elinizde tutmak güvenilir olacaktır. Özellikle banka içerisinde dekont alınacak bir işlem yapıldığı zaman banka çalışanı dekontu çıkararak sizden imza almaktadır.

YENİGÜN HABER MERKEZİ