CHP’de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun seçimden sonra ‘değişim’ çağrısıyla başlayan tartışmalar sürüyor. CHP’de değişim isteyenlerin başında gelen Gökhan Günaydın, Bülent Tezcan gibi isimlerin bir aydır düzenli bir şekilde CHP eski Genel Sekreteri Önder Sav ile Sav’ın Ankara’daki bürosunda görüştükleri öğrenildi.

“TOPLUMUN TALEPLERİNİ MEDYA ARACILIĞIYLA DİLE GETİRİN”

CHP tarih konusunda en deneyimli isimlerden olan Sav’ın “Değişimi delegelerle yapamazsınız. Kemal Bey de delege desteğiyle gelmedi. Hatırlayın, hem toplum baskısı hem de basının ilgisi sayesinde bir değişiklik mümkün olmuştu. Bugün de aşağıdan yukarıya bir değişimi beklemeyin. Genel başkan değişikliği konusunda toplumun taleplerinin medya aracılığıyla dile getirin” dediği öğrenildi.

Günlerdir başta Gökhan Günaydın, Bülent Tezcan gibi daha önce Önder Sav’la da siyaset yapmış isimlerin medyada değişim yönündeki açıklamaları dikkat çekiyordu.