Her bilgiye ulaşmak artık mümkün. Bu sebepten dolayı herkes bir şeyin koçu oldu… Kendi hayatında bir şeyleri yoluna koyamayıp yeme, içme alışkanlığını bile değiştiremeyen insanlar, başkalarının hayatı hakkında rahatça fikir verebiliyor.

Benim fikrim, bilgi önce insan kendisinde fark yaratıyorsa, bir başkasına pazarlaya bilir.

Sözün özü herkes birinin veya birilerinin gözünde önemli olmak ister.

Hatta bunun için çabalar.

Sorum şu ki: Kendi gözünüzde kendinizin iyi olması için, ne kadar çaba gösteriyorsunuz? Kaçınız aynaya baktığınızda helal sana diyebiliyorsunuz?

İyi hafta sonları dilerim.