Tam bir şifa deposu olan, güzel kokulu, yüksek oranda manganez, kalsiyum, magnezyum ve A vitamini içeren, bitki çayları arasında severek tüketilen ve sağlığa birçok faydası bulunan defne yaprağı çayı solunum yolu problemlerinden, cilt sağlığına pek çok rahatsızlığa iyi gelir. Peki, defne yaprağı çayı neye iyi gelir? Defne yaprağı çayı nasıl hazırlanır? İşte defne yaprağı çayı ile ilgili bilgiler...

Defne Yaprağı Çayı Neye İyi Gelir?

-Vücut direncini artırır.

-İçinde yer alan esansiyel yağ ile romatizmal ve burkulma kaynaklı vücutta meydana gelebilecek şiddetli ağrıları azaltır.

-Cildi pürüzsüzleştirir.

-Gece içilirse rahat bir uyku uyumanızı sağlar.

-Şiddetli baş ağrılarını giderir. Migren ataklarına iyi gelir.

-Ferah yapısı ile solunum yollarını rahatlatır.

-Stres ve kaygıyı azaltır.

-Mantar enfeksiyonlarını önler.

-Ödem attırır.

-Göz şişliklerini azaltır.

-Kalp ve damar sağlığını korur.

Defne Yaprağı Çayı Nasıl Hazırlanır?

2-3 adet defne yaprağını bir su bardağı kaynamış suyun içine ekleyerek on dakika demlenmeye bırakın. Demlenen çayı yapraklardan arındırmak için süzgeç kullanabilirsiniz.

Not: Defne yaprağı çayı gebelik ve emzirme dönemlerinde asla kullanılmamalıdır. Ameliyatlardan 2 hafta öncesinde de defne yaprağı çayı içilmemelidir.