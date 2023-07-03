Defne Samyeli'nin büyük kızı, model ve oyuncu Deren Talu, bir süredir Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Emir Aral ile birlikte olduğu iddia edildi.

Bir teknoloji şirketi olan Aral, kulübün e-spor alanında yaptığı değişiklik sonrası şubenin başına getirildi.

Geçtiğimiz günlerde kız kardeşi Derin ile birlikte Bodrum'da anneleri Defne Samyeli'nin yeni yaşını kutlayan güzel model, ilişkisini gizlemedi ve yeni sevgilisiyle gece gezmelerinde el ele olduğunu öğrenildi.

Gelen bilgilere göre, Emir Aral kulübün yeni nesil yöneticilerinden biri ve 38 yaşında. Diğer yandan Deren Talu ise 27 yaşında. Yaş farklarına rağmen, ikisinin de çok iyi anlaştığı ve birbirlerinden büyük etkilendikleri de belirtiliyor.