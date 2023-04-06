Defne Samyeli ve Eren Talu'nun oyuncu kızı Deren Talu 3 yıldır birikte olduğu Baran Tınaz'dan şiddet gördüğü iddia edildi.

Söylemezsem Olmaz’da yer alan habere göre, Deren Talu, bir reklam filmi için aldığı teklifi sevgilisi Baran Tınaz'a sormadan kabul etmiş. İkilinin konuyla ilgili arabada tartıştığı esnada Tınaz’ın Talu’ya şiddet uygulamış. Hakkındaki şiddet iddiasına sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla sitem eden Baran Tınaz, Söylemezsem Olmaz'dan Bircan Bali’ye de sert çıktı.

Deren Talu ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programında Bircan Bali'nin iddialarının gerçek dışı olduğunu belirterek, "Baran Tınaz tarafından darp edildiğim ve bu nedenle ayrıldığımız iddiaları tamamen gerçek dışıdır. Beraberliğimizi artık arkadaşlık boyutuna taşımak, saygı ve sevgi çerçevesinde beraberce aldığımız ortak bir karardır. Darp iddiaları kesinlikle yalandır. Bir kadın olarak bırakın şahsıma, hiçbir kadına fiziksel, sözel, duygusal şiddeti tolere etmem söz konusu bile değilken, üç yılımı saygı ve sevgiyle geçirdiğim bir kişinin adının şiddet iddialarına karışmasını üzüntüyle karşılıyorum. Yasal haklarım saklı kalmak kaydıyla, bu gerçek dışı iddiaları ekrana taşıyan programcıların sahip olduklarını bildiğim sorumluluk ve görev bilinciyle bir an önce gerekli düzeltmeyi yapmalarını bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi