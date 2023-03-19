Defne Samyeli, Youtube kanalında bir röportaj serisine başlayacağını geçtiğimiz aylarda takipçilerine müjdelemişti. “Bir Sen Bir Ben” adlı formatında Samyeli, konuklarına merak ettiklerini soracak, hem de gelen konuklar Defne Samyeli’yle ilgili sorularına cevap arayacak.

AİLE KURMAK İSTİYORUM

Reynmen, Defne Samyeli’nin “Bir Sen Bir Ben” programında aile olma hayalinin olduğunu şöyle anlattı: “Çok da geçmeden bir aile olmak istiyorum. Aile varken bazı şeyler çok daha iyi olabilir. İmkanım ne kadar varsa o kadar çocuğum olsun istiyorum.”

REYNMEN’DEN DEFNE SAMYELİ’YE

“NE ZAMAN YAŞLANACAKSIN?” SORUSU

Reynmen, Defne Samyeli’ye “Ne zaman yaşlanacaksın” diye sorunca Samyeli şöyle dedi: “İyi gideceğim belliydi bence. Genetik olarak şanslı olduğumu düşünüyorum. Anneannemize çekmişiz. 85 yaşında vefat etti fakat 60 yaşında gibi duruyordu. Bunun yanında zihin ve bedenle ilgili çok çalıştım. Vücudumu çok iyi anlıyorum ve kaslarıma bir nebze de olsa hükmedebiliyorum.” (YHM)