Ünlü isim Defne Samyeli, 2019 yılında Cem Yılmaz ile ilişkisini sonlandırdıktan sonra bir süre yalnız kalmıştı. Ancak geçtiğimiz haftalarda müzisyen Çağrı Telkıvıran ile görüntülense de aşk iddialarını yalanlamıştı. Ancak dün çift, aşklarını ilan etti.

Önce İnkar Etti Sonra Paylaştı

Uzun süredir yalnız olan Defne Samyeli, kendisinden yaşça küçük olan ünlü müzisyen Çağrı Telkıvıran ile birlikte olduğunu duyurdu. İkilinin aşkı, bir düğüne katılmalarıyla ortaya çıktı. Samyeli ve Telkıvıran, Instagram hesaplarından romantik bir fotoğraflarını paylaşarak herhangi bir not düşmediler. Hayranları ise bu paylaşımı görüp "Sonunda aşklarını ilan ettiler" yorumlarını yapmaktan geri kalmadılar.

Çağrı Telkıvıran daha önce Aslı Bekiroğlu ve Biran Damla Yılmaz ile aşk yaşadı

Defne Samyeli ve Çağrı Telkıvıran, mart ayında bir mekandan birlikte çıkarak aynı araçla uzaklaşmıştı. Bu durum, medyanın dikkatini çekmiş ve aşk iddiaları ortaya atılmıştı. Ancak Defne Samyeli, basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakmış ve daha sonra yaptığı açıklamada bu iddiaları yalanlamıştı. Samyeli, Çağrı Telkıvıran'ın kendisiyle arkadaş olduğunu ve birlikte çalıştıklarını belirtmişti. Ayrıca, basında olayın abartıldığını ve saklanacak bir durumun olmadığını ifade etmişti. Çağrı Telkıvıran ise daha önce Aslı Bekiroğlu ve Biran Damla Yılmaz ile kısa süreli aşlar yaşadı.