Geçtiğimiz günlerde Beyaz Tv'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programında Bircan Bali, Defne Samyeli'nin büyük kızı Deren Talu'nun sevgilisi Baran Tınaz, tarafından araç içinde darp edildiğini söylemişti. Deren Talu ile eski sevgilisi Baran Tınaz, sosyal medya hesaplarından şiddet olayını yalanlayarak Bircan Bali'yi yalan haber yapmakla suçlamışlardı.

Anne Samyeli Şiddeti Doğruladı

Bir mekan çıkışı kameralara konuşan Defne Samyeli kızı Deren Talu'nun şiddet gördüğünü doğrulayarak " Deren darp raporu aldı" dedi.

Kızının her koşulda arkasında olduğunu belirten eski spiker Samyeli, ""Kadına ve çocuğa şiddet kabul edilemez. Şuan süreç çok hassas ve konuyu yargıya taşıyoruz. Ben bir anne olarak kızımın sonuna kadar arkasındayım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi