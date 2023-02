Depremin yaşandığı ilk günden itibaren bölgede çalışmaların yoğun biçimde sürdürüldüğünü kaydeden Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Musa Şahin, “Devletimizin bütün kurumları gibi, Bakanlığımız da bütün imkânlarıyla depremin meydana geldiği 11 ilimizde çocuklarımızın tedavisi, güvenliği, kimlik ve ailelerinin tespiti gibi çok yönlü çalışmaları büyük bir titizlikle yerine getirdi” dedi. Bu süreçte gerek depremden etkilenen çocuklar için gerekse depremin yarattığı zararların telafisi için hem vatandaşlar hem de ülkedeki bütün kurum ve kuruluşların yardım etmek için seferber olduğunu ifade eden Şahin, şöyle devam etti: “Bu kadar büyük bir felaketin yaralarının sarılması için ülkemizdeki her bireyin her müessesenin içtenlikle katkı vermek istediğini görmek, bu büyük acının içinde dayanışma ruhunun ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi. Bugün de aynı duyarlılıkla hareket eden DeFacto ile çocuklarımız için bir protokol imzaladık. Biz, çocuklarımızın yaşadığı travmayı azaltabilmek için bütün gücümüzle çalışıyoruz. Bu çalışmada vatandaş ve kurumların katkısını çocuklarımız açısından çok değerli buluyoruz. Onlar adına, bu yarayı sarmak için katkı sunan herkese ve DeFacto’ya teşekkürlerimi sunuyorum.’’ Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü, ayrıca, bütün destek ve yardımların etkin bir şekilde yerine ulaştırılması için titiz bir çalışma yürüttüklerini kaydetti.

Yaşanan deprem felaketini ilk andan itibaren derin bir üzüntü ile takip ettiğini ifade eden DeFacto Pazarlama ve Mağazacılık Genel Müdürü Ahmet Barış Sönmez, “Ülkece yıkıldık ama birbirimize daha sıkı sarılacak ve hep birlikte yeniden ayağa kalkacağız” şeklinde konuştu. İlk aşamada çevik operasyonlarıyla hızlı hareket edip bölgelere destek sağladıklarını, hemen ardından da uzun soluklu ve sürdürülebilir bir projeyi hayata geçirmek için aksiyon aldıklarını paylaşan Sönmez, “Depremin oluşturduğu hasar ne yazık ki oldukça ağır, uzun dönem etkisi de ağır olacak. Devletimiz, vatandaşlarımız, özel şirketler ve sivil toplum kuruluşları, hepimiz bu hasarı onarmak için gece gündüz var gücümüzle çalışıyoruz. Depremin en yıkıcı etkisi elbette ki çocuklarımız üzerinde oldu. Belki bir ömür sürecek onlar için onarım. Deprem nedeniyle ailelerini, evlerini kaybeden çocuklarımız için harekete geçtik. T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile imzaladığımız protokol çerçevesinde, deprem bölgesinde koruma altına alınan çocuklarımızın bir yıl boyunca tüm giyim ihtiyaçlarını karşılayacağız. Çocuklarımıza daha güzel bir gelecek kurma ve umutlarını yeniden inşa etme sorumluluğunu hep birlikte taşıyoruz” dedi.

Tüm imkânlarıyla ilk günden bu yana deprem bölgesinde

DeFacto, ülkemizi yasa boğan depremin ilk anından itibaren ilgili devlet kurumları, sivil toplum kuruluşları ve 15 bin kişilik DeFacto ailesi ile tek yürek ve anlık koordinasyon ile hareket ederek, deprem bölgesindeki vatandaşların yaralarını sarmak için tüm imkânlarını seferber etmeyi sürdürüyor.

Depremin ilk günü itibarıyla deprem bölgelerine mont, parka, bot, bere, şapka, eldiven, hırka ve kazak gibi kışlık giysilerden oluşan 200 bin adet ürün ulaştıran, ayrıca 100 bin adet battaniye ve medikal maskeyi ilgili kurumların koordinasyonunda bölgeye yönlendiren DeFacto, bölgedeki çalışabilir mağazalarını da açarak ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ürün desteği sağladı.

Deprem bölgelerinden diğer illere tahliye edilen vatandaşlar için kışlık giysilerden oluşan paketler hazırlayıp bakanlık koordinasyonuyla bölgedeki depo ve mağazalarından vatandaşların misafir edildikleri otellere ulaştırdı.

Arama ve kurtarma çalışmalarına destek vermek üzere 50 gönüllü çalışma arkadaşının yanı sıra kendi otobüsleriyle Kızılay gönüllülerini bölgelere ulaştıran DeFacto, bu otobüslerin dönüş yolculuğunda vatandaşların AFAD koordinasyonunda güvenli bölgelere tahliye edilmesine yardımcı oldu.

Ek olarak, T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından başlatılan “Deprem Yardımlaşma Seferberliği” kapsamında, başta Türkiye olmak üzere faaliyet gösterdiği tüm ülkelerde müşteriler tarafından sipariş verilen ihtiyaç malzemelerini de AFAD koordinasyonunda kargo ücretsiz olarak deprem bölgelerine yönlendirdi.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi