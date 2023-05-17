Deepfake nedir ve nasıl çalışır?

Deepfake, gerçek olmayan fotoğraf, video veya ses materyalidir. Deepfake, videolarda ve diğer dijital medya materyallerinde bir kişinin kopyasını oluşturmak için derin öğrenme yapay zekayı kullanır. Algoritmalar, birbirine eklenmiş gerçek kişi sesi, ses, video veya fotoğraf örneklerine dayanarak gerçekçi deepfake materyali oluşturur. Deepfake yapmanın iki yöntemi vardır: İlk yöntem, kodlayıcı ve kod çözücü algoritmaları kullanarak iki görüntünün ortak özelliklerini arar ve yeni bir görüntüde birleştirir. İkinci yöntem ise üretken rakip ağlar kullanarak iki algoritmanın birlikte çalışmasını sağlar.

Deepfake ile yapılan videonun sahte olduğu nasıl anlaşılır?​​​​​​​​​​​​​​

Bir videoyu deepfake olarak tespit etmek bazen zor olabilir, ancak bazı belirtiler dikkate alınarak sahte olduğunu anlayabilirsiniz:

Dudak senkronizasyonu: Ses ve ağız hareketleri arasında uyumsuzluk varsa, video deepfake olabilir. Sesin ve ağız hareketlerinin eşleşmediği veya gecikmeli olduğu durumlar dikkate alınmalıdır.

Yüz ifadeleri ve mimikler: Eğer videodaki kişinin yüz ifadeleri ve mimikleri gerçekçi olmayan bir şekilde değişkenlik gösteriyorsa, deepfake olma ihtimali yüksektir. Ani ve aşırı değişimler veya aşırı abartılmış ifadeler bu konuda işaret olabilir.

Gözlerin davranışı: Deepfake videolarda gözler genellikle düz bir şekilde veya boşluğa bakar gibi görünür. Gerçek insanların gözleri daha dinamiktir ve olaylara tepki gösterir. Eğer göz hareketleri veya yansımaları gerçekçi değilse, video sahte olabilir.

Işık ve gölge tutarsızlıkları: Videoda ışık ve gölge tutarsızlıkları varsa, deepfake olma olasılığı yüksektir. Özellikle yüzün üzerine yansıyan ışık ve gölge efektleri doğal bir şekilde oluşturulmadıysa, videonun sahte olduğu düşünülebilir.

Hareketlerin doğallığı: Eğer videodaki hareketler veya eylemler anormal veya yapay görünüyorsa, deepfake olma olasılığı vardır. İnsanların doğal olarak davranışlarını taklit etmek zor olduğundan, deepfake videolarda bazen hatalar veya tutarsızlıklar görülebilir.

Kaynak güvenilirliği: Videonun kaynağına ve yayıncısına dikkat edin. Şüpheli kaynaklardan veya güvenilir olmayan platformlardan gelen videolara daha temkinli yaklaşmanız önemlidir. Resmi ve güvenilir kaynaklardan yayınlanan videoların doğruluğu daha yüksektir.

Deepfake videolarının yaygın kullanım alanları nelerdir?

Deepfake teknolojisi birçok alanda kullanılmaktadır. Film prodüksiyonunda, eğitimde, eğlencede, haber spikerliğinde, medyada, dil engelini aşmada, pazarlamada ve daha birçok alanda deepfake videoları kullanmak mümkündür. Örneğin, eğitimde deepfake videolar, öğrencilerin dersleri daha ilgi çekici hale getirmek için kullanılabilir. Haber spikerliğinde deepfake videoları, insanların kimliklerini korumak için kullanılarak ses ve yüzleri maskeleyebilir. Ayrıca influencerlar, kişiselleştirilmiş mesajlarla daha fazla kişiye ulaşmak için deepfake videoları kullanabilir.

Deepfake videoların tespiti için neler yapılıyor?

Deepfake videoların tespiti için birçok teknoloji şirketi çalışmalar yürütmektedir. Intel, FakeCatcher adlı deepfake algılama platformunu geliştirmiştir. Bu platform, deepfake videoları %96 doğruluk oranıyla tespit edebilmektedir. Ayrıca, diğer şirketler ve araştırmacılar da deepfake algılama algoritmaları üzerinde çalışmaktadır. Görsel ve ses kalitesi analizi, yapay zeka tabanlı algoritmalar, izin verilen ve sahte veri tabanları gibi yöntemler kullanılarak deepfake videoları tespit etmek için çeşitli yöntemler geliştirilmektedir.

Hangi programlar deepfake yapmak için kullanılıyor ve nasıl çalışır?

Deepfake yapmak için birkaç program ve uygulama bulunmaktadır. Örneğin, Zao, mobil bir uygulama olarak deepfake videolar oluşturmanıza olanak tanır. Deepfakes web, derin öğrenmeyi kullanan bir hizmettir ve online deepfake videolar oluşturmanızı sağlar. Wombo, dudak senkronizasyonu uygulamasıdır ve kendinizi veya başkasını şarkı söyleyen bir yüze dönüştürebilirsiniz. Reface AI, yüzünüzü bir gif görüntüye yerleştirmenize olanak tanır. MyHeritage ise eski fotoğrafları canlandırarak deepfake videolar oluşturmanızı sağlar. Bu programlar ve uygulamalar, farklı algoritmalara ve yöntemlere dayanarak deepfake videoları oluşturur.

Deepfake teknolojisinin etik ve yasal boyutları nelerdir?

Deepfake teknolojisi, etik ve yasal tartışmalara neden olan bir konudur. Deepfake videolar, kişilerin onayı olmadan kullanıldığında ve yanlış amaçlar için kullanıldığında ciddi sorunlar ortaya çıkabilir. Örneğin, deepfake videolar, sahte haberlerin yayılmasına, itibarın zedelenmesine ve kişilik haklarının ihlal edilmesine yol açabilir. Deepfake videoların yasal boyutu da önemlidir. Birçok ülkede, kişilik haklarına saygı göstermek, iftira, hakaret ve yalan haber yaymak gibi suçlardan dolayı deepfake videoların yasal sonuçları olabilir. Yasalar deepfake videoların yayılmasını, kullanımını ve kötüye kullanımını düzenlemek için geliştirilmektedir.

Deepfake videoların sosyal etkileri ve olası riskleri nelerdir?

Deepfake videoların sosyal etkileri ve riskleri önemli bir konudur. Deepfake videolar, sahte içeriklerin yayılmasını kolaylaştırır ve toplumsal algıyı manipüle edebilir. Örneğin, deepfake videolar siyasi kampanyaları etkileyebilir, seçim sonuçlarını yanıltabilir ve toplumda güven krizine neden olabilir. Ayrıca, deepfake videolar, bireylerin ve kurumların itibarını zedeleyebilir, kişilik haklarını ihlal edebilir ve insanların özel yaşamını tehlikeye atabilir. Deepfake videoların yanlış amaçlarla kullanılması, siber zorbalık, iftira ve manipülasyon gibi sorunlara yol açabilir.

Deepfake teknolojisinin geleceği ve gelişmeleri nelerdir?

Deepfake teknolojisi sürekli olarak gelişmektedir ve gelecekte daha da ilerlemesi beklenmektedir. Algoritmaların ve yapay zeka modellerinin geliştirilmesi, deepfake videoların daha gerçekçi ve zor tespit edilebilir hale gelmesine yol açmaktadır. Bu durum, deepfake videoların tespiti ve önlenmesi konusunda daha güçlü algoritmaların ve teknolojilerin geliştirilmesini gerektirmektedir. Ayrıca, deepfake teknolojisinin etik ve yasal çerçevesinin netleştirilmesi ve düzenlemelerin yapılması önemlidir. Gelecekte, deepfake teknolojisi ile mücadele için daha etkili yöntemlerin ve politikaların geliştirilmesi beklenmektedir.

Deepfake nerelerde kullanılır ?

Film ve Televizyon Prodüksiyonu: Deepfake, film ve televizyon yapımlarında oyuncuların görünümlerini değiştirmek veya tarihi karakterleri canlandırmak için kullanılmıştır. Örneğin, "Rogue One: A Star Wars Story" filminde, gençleştirilmiş versiyonuyla Carrie Fisher'ın Prenses Leia karakteri deepfake teknolojisiyle oluşturulmuştur.

Eğlence: Deepfake, eğlence amaçlı videolarda kullanılmıştır. Ünlü aktörlerin yüzleri diğer kişilere yerleştirilerek komik veya şaşırtıcı videolar oluşturulmuştur. Örneğin, birçok deepfake videosunda ünlü oyuncu Nicolas Cage'in yüzü farklı karakterlere yerleştirilerek ilginç sonuçlar elde edilmiştir.

Sosyal Medya: Deepfake videoları, sosyal medya platformlarında paylaşılıp viral hale gelebilir. Bu videolar, popüler kültür, spor veya siyasetle ilgili içerikleri kapsayabilir. Örneğin, deepfake videoları, siyasi liderlerin konuşmalarını manipüle ederek farklı mesajlar verme amacıyla kullanılmıştır.

Seslendirme ve Dublaj: Deepfake teknolojisi, seslendirme ve dublaj alanında da kullanılmıştır. Örneğin, bir kişinin sesi deepfake teknolojisiyle başka bir kişiye ait bir videoya uygulanarak orijinal sesiyle senkronize bir şekilde görüntü oluşturulabilir.

Reklamcılık ve Pazarlama: Deepfake videolar, reklamcılık ve pazarlama sektöründe kullanılmıştır. Markalar, ünlü isimlerin yüzlerini veya seslerini kullanarak dikkat çekici ve ilgi çekici reklam videoları oluşturabilirler.

bazı deepfake örneklerini sizler için derledik

Morgan Freeman

Deepfake teknolojisinin etkileyici bir örneği, ünlü oyuncu Morgan Freeman'ın deepfake videolarıdır. Bu videolarda, gerçek Morgan Freeman'ın yüzü ve mimikleri, başka bir oyuncunun vücuduyla birleştirilerek oluşturulan sahte görüntüler kullanılmaktadır. Ancak deepfake teknolojisi burada sadece görüntüyle sınırlı kalmamış, aynı zamanda Morgan Freeman'ın karakteristik sesini taklit eden bir ses sanatçısı da kullanılmıştır.

Freddie Mercury, Mr. Robot dizisinde.

Freddie Mercury'nin Rami Malek tarafından canlandırıldığı "Bohemian Rhapsody" filminde, deepfake teknolojisi kullanılarak Rami Malek'in "Mr. Robot" dizisindeki karakteri Elliot'a Freddie Mercury'nin yüzü eklendi. Bu deepfake çalışması hem etkileyici bir görsel sunmakta hem de korkutucu bir etkiye sahiptir.

Deepfake videolarının en büyük belirtisi olan "gözler" konusu da burada ortaya çıkmaktadır. Dikkatli bir şekilde incelediğinizde, çoğu deepfake videoda gözlerin hedefine bakmak yerine boşluğa doğru baktığını fark edebilirsiniz. Bu, deepfake teknolojisinin henüz tam anlamıyla gerçekçi bir şekilde gözlerin hareketlerini taklit edemediğinin bir göstergesidir. Elbette, bu sorunun üstesinden gelmek için çalışmalar yapılmaktadır, ancak deepfake'i anlayan bir kişi, gözlerin davranışından hızlıca deepfake'i tespit edebilir.

Jack Torrence rolünde Jim Carrey.

Deepfake teknolojisi, oyuncu değişimleri gibi durumlarda sıkça kullanılmaktadır. Bu bağlamda, Jack Nicholson ile Jim Carrey arasındaki değişimler dikkat çekici örneklerden biridir.

Jim Carrey, genellikle komedi ve drama türündeki yapımlarda izlediğimiz bir oyuncudur. Ancak, deepfake teknolojisi sayesinde onu psikopat bir karakter olarak izlemek ilgi çekici bir deneyim sunmaktadır. Jim Carrey'nin abartılı mimikleri ve başarılı oyunculuğu, böyle bir karaktere kolayca adapte olabileceğini göstermektedir. Bu değişim, izleyicilerin zihinlerinde farklı bir bakış açısı oluştururken aynı zamanda deepfake teknolojisinin yaratıcı potansiyelini de göstermektedir.

Bir kişi ve 20 aktör.

Jim Meskimen'ın yer aldığı bu deepfake çalışması gerçekten etkileyici bir örnek olarak dikkat çekiyor. Seslendirme sanatçısı ve komedyen olan Meskimen, 20 farklı aktörü mükemmel bir şekilde taklit ediyor ve deepfake teknolojisiyle birleştirerek inanılmaz bir gösteri sunuyor.

Videoyu izlediğinizde, Meskimen'ın taklit ettiği ünlülerin yüz ifadelerini ve ses tonlarını kusursuz bir şekilde yakaladığını göreceksiniz. Bu, deepfake teknolojisinin gücünü ve yaratıcılığını ortaya koyan bir çalışmadır. İzleyicilere, ünlü aktörlerin farklı karakterlerde nasıl performans sergileyebileceğini göstererek eğlenceli bir deneyim sunar.

Back to the Future ama Spider-Man ve Iron Man’li.

Tom Holland ile Robert Downey Jr.'ın Back to the Future serisi ikilisi için bir deepfake çalışması, sinemaseverler arasında büyük ilgi uyandırmıştır. Bu çalışmada, Tom Holland'ın Marty McFly ve Robert Downey Jr.'ın Dr. Emmett Brown rollerini canlandırması gerçekleştirilmiştir. İzleyenler arasında Tom Holland'ın da bu ikiliye uyum sağladığı ve performansının başarılı olduğu yönünde olumlu tepkiler almıştır.

Tom Holland, bu çalışmayı izledikten sonra Robert Downey Jr.'a göndererek şaka yollu "Ne zaman çekimlere başlıyoruz?" demiştir. Bu da Tom Holland'ın bu efsanevi serinin önemini ve başarılarını kabul ettiğini göstermektedir. Aynı zamanda Tom Holland, bu deepfake çalışmasının yapılmış en iyi filmlerden biri olduğunu ve daha iyisinin yapılamayacağını belirtmiştir.

Bu deepfake çalışması, Back to the Future serisinin ikonik ikilisini farklı bir bakış açısıyla yeniden canlandırmış ve izleyicilere nostaljik bir deneyim sunmuştur. Tom Holland ve Robert Downey Jr.'ın başarılı performansları, bu ikilinin uyumunu ve serinin önemini vurgulamaktadır.

Düzenli olarak bir oyuncunun deepfake’ini yapan fenomenler yok değil.

Son dönemde deepfake teknolojisi, internet fenomenleri arasında popüler hale gelmiş ve belli bir oyuncunun kılığına giren videolar sıkça paylaşılmaktadır. Bu tür videoların başında Tom Cruise, Keanu Reeves, Timothée Chalamet gibi ünlü oyuncuların deepfake versiyonlarının yer aldığı çalışmalar gelmektedir.

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Yenigün Haber Merkezi