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Alternatif rock müziğinin sevilen gruplarından Dedublüman, Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda sevenlerini performansıyla büyüledi. “Gamzedeyim Deva Bulmam”, “Çözemezsin” “Depresyondayım” şarkılarıyla tanınan alternatif rock grubu Dedublüman, Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda Bursalı sevenleriyle bir araya geldi.

Birbirinden güzel şarkılarını Bursalı hayranları için seslendiren grup, muhteşem performansıyla kendine hayran bıraktı.

‘Belki’şarkısını kendisini dinlemeye gelen sevenleriyle koro halinde seslendirenDedublüman, sevenleri tarafından alkış yağmuruna tutuldu. Kültür Park Açık HavaTiyatrosu’nu hınca hınç dolduran Dedublüman hayranları, konser boyunca keyifli anlar yaşadı. Ersel NALBANT- Herkes Duysun / BURSA (İGFA)