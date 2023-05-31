Alternatif rock müziğin yıldızı parlayan gruplarından Dedublüman, 11 Haziran Pazar günü İstanbullu hayranlarına müzik ziyafeti yaşatacak. Bostancı Gösteri Merkezi’nde gerçekleşecek olan konserinde grup unutulmaz anlara imza atacak.

Fuego Yapım’ın gerçekleştireceği konserde Dedublüman, son döneme damgasını vuran şarkılarıyla hayranlarının karşısına çıkacak. Dillerden düşmeyen şarkılarını kendisini izlemeye gelen müzikseverlerle birlikte söyleyecek olan grup, keyif dolu bir akşam sunacak.

Kaynak: Yenigün Gazetesi