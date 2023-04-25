Debit Kartın Avantajları Nelerdir?

Debit kart, kişinin kendi parasını bir kart içinde taşıması demektir. Debit kart sayesinde kişi yanında fazla nakit para taşımak zorunda kalmaz. Nakit para taşırken kaybetme ve çaldırma gibi durumlar söz konusu olabilir. Ama debit kartta bu gibi durumlar olsa da kart istenildiği anda iptal edilebilir. Oldukça güvenilir bir ödeme sistemi vardır. Kredi kartı gibi geri ödeme koşulu bulundurmayan bir karttır.

Debit Kart İle Nasıl Alışveriş Yaparız?

Debit kartı kullanabilmeniz için banka hesabınıza belirli bir miktarda para olması gerekmektedir.

Debit kart ile internetten alışverişi yaparken şu işlemleri uygulamalıyız:

-Banka kartı üzerindeki 16 haneli kart numarası girilmelidir.

-Gönder butonuna tıklandıktan sonra sisteme kart bilgilerini kontrol edecektir. Tek kullanımlık bir alışveriş şifresi banka kartının kayıtlı olduğu telefona SMS ile gönderilecektir.

-Bu şifre 180 saniye içerisinde ekrana girilmelidir. Şifreyi girin ve böylece alışverişiniz tamamlanmış olacaktır.

YENİGÜN HABER MERKEZİ