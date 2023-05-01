İlk şarkısı “Boş Duvarlar” ile 2019 yılında müzik piyasasına güçlü bir giriş yapan R&B–Pop sanatçısı, besteci ve söz yazarı Debatu (Batuhan Demir), bu kez söz, müzik ve düzenlemeleri kendisine ait olan “Ufak Çaplı Bir Depresyon” adlı albümünü dinleyicilerinin beğenisine sundu. Albümündeki şarkıların gelecek şarkılarının yalnızca fragmanı olduğunu belirten Debatu, şarkı sözlerinde iç dünyasından ve yaşanmışlıklarından bahsediyor. Albümde yer alan “Bağımlıyım Tenine”, “Soluyorum Sana”, “Geçmişin İzleri” ve “Tuzak” şarkılarını daha önce tek tek single olarak beğeniye sunan Debatu (Batuhan Demir) iki yeni şarkıyı da dahil ederek bu albümü yayınladı. White Stars etiketi ile yayınlanan albüm, ‘Debatu’ YouTube ve Instagram hesaplarında yerini aldı.

