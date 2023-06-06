Yönetmen Hideo Kojima'nın yaratıcısı olduğu Death Stranding: Director's Cut, bu eşsiz ve yenilikçi aksiyon-macera oyununu ilk defa macOS kullanıcılarına sunacak. Kojima'nın diğer başarılı oyunları da yakın gelecekte bu platforma geleceğini belirttiği konferansta, bu duyuru Apple'ın oyun topluluğundan büyük bir heyecan uyandırdı.

Hideo Kojima, "Death Stranding: Director's Cut, en düşük seviye MacBook'larda bile çalışacak şekilde optimize edildi" dedi. Çıkış tarihi henüz belirlenmiş olmasa da, oyunun ön siparişleri yakın zamanda başlatılması bekleniyor.

Apple'ın oyun sektörüne olan katkıları yalnızca Death Stranding ile sınırlı değil. Şirket, MetalFX teknolojisi ile birlikte çözünürlük ölçeklendirme ile No Man's Sky ve Resident Evil Village gibi popüler oyunları Mac kullanıcılarına sunuyor. Bu teknoloji sayesinde, daha fazla oyunun yakın gelecekte Mac'lere geleceği öngörülüyor.

Death Stranding: Director's Cut, post-apokaliptik bir dünyada geçiyor ve oyuncular, ana karakter Sam Porter Bridges rolünde, dağılmış bir insanlık topluluğunu birleştirmek ve dünyayı kurtarmak için zorlu bir yolculuğa çıkıyorlar. Oyun, oyuncuların dağıtım ağları kurduğu, tehlikeli bölgeleri keşfettiği ve diğer karakterlerle etkileşime geçtiği, izole bir Amerika'da geçiyor.

Bu önemli duyuru, Apple'ın oyun dünyasında ciddi bir konum elde etmeye çalıştığını ve macOS platformunu daha da geniş bir oyuncu kitlesi için cazip kılmayı hedeflediğini gösteriyor