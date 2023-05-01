Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasına göre, DEAŞ'ın sözde lideri Ebu Hüseyin el Kureyşi, Türkiye'nin Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından düzenlenen nokta operasyonu sonucu etkisiz hale getirildi. Bu gelişme, dünya basınında geniş yer buldu ve önemli haber kaynakları tarafından paylaşıldı.

Erdoğan, bir televizyon programında, MİT'in Kureyşi'yi uzun süredir takip ettiğini ve Suriye'de düzenlenen başarılı bir operasyonla onu etkisiz hale getirdiğini söyledi. Bu haber, dünya çapında önemli medya kuruluşlarında büyük ilgi gördü ve çeşitli başlıklarla servis edildi.

Bu haber, Amerika Birleşik Devletleri'nde NBC News ve CBS News gibi televizyon kanallarının yanı sıra, Washington Post gazetesinde de yer aldı. İngiltere'de ise BBC ve Sky News tarafından verilen habere The Guardian gazetesi de geniş yer ayırdı. Almanya'da Der Spiegel ve ZDF, Fransa'da ise Le Figaro ve La Depeche gazeteleri ile BFMTV, TF1, France Info, France 24 televizyon kanalları da haberi okuyucularına duyurdu.

Yunanistan'da Kathimerini ve Protothema gazeteleri, İtalya'da Il Messaggero ve Corriere della Sera gazeteleri ile ANSA ajansı, Avusturya'da ORF ve Der Standard, İspanya'da RTVE, El Mundo ve Publico gazeteleri ile Europa Press ajansı, Hollanda'da NRC gazetesi ve İsviçre'de Almanca yayın yapan SRF televizyon kanalı da bu önemli gelişmeye yer verdi. Bosna Hersek'te Dnevni Avaz gazetesi ve Klix haber sitesi, Sırbistan'da Politika ve Danas gazeteleri de haberi takipçileriyle paylaştı.

Bu gelişme, dünya basınında büyük yankı uyandırdı ve DEAŞ'ın sözde liderinin etkisiz hale getirilmesi, terörle mücadelede önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Ebu Hüseyin el Kureyşi'nin etkisiz hale getirilmesi, özellikle DEAŞ'a yönelik uluslararası terörle mücadele operasyonlarında önemli bir dönüm noktası olarak kabul edildi. DEAŞ'ın liderinin öldürülmesi, örgütün içinde yaşanabilecek olası güç boşluğu ve liderlik mücadeleleri nedeniyle örgütün faaliyetlerinde aksama ve zayıflama beklentisi doğurdu.

Uluslararası güvenlik uzmanları, Kureyşi'nin öldürülmesinin, DEAŞ'ın liderlik ve hücre yapılanmasında önemli bir darbe olduğunu, bu durumun örgütün moralini bozarak, gelecekteki eylemleri için zorluklarla karşı karşıya kalabileceğini belirtiyorlar.

Öte yandan, Türkiye'nin bu başarılı operasyonu, bölgedeki terörle mücadelede oynadığı aktif ve kilit rolü tekrar gündeme getirdi. Türkiye'nin, özellikle Suriye ve Irak gibi DEAŞ'ın etkin olduğu bölgelerde istihbarat ve askeri operasyonlar yürütmesi, ülkenin terörle mücadelede başarılı olduğu algısını güçlendirdi.

Türkiye'nin, DEAŞ'ın sözde liderini etkisiz hale getirme başarısı, aynı zamanda NATO müttefikleri ve uluslararası toplum tarafından takdirle karşılandı. Bu operasyonun ardından, Türkiye'nin uluslararası terörle mücadeledeki iş birliği ve koordinasyon çalışmalarının önemi daha da arttı.

Ancak, uzmanlar, terör örgütlerinin liderlerinin etkisiz hale getirilmesinin tek başına terör tehdidini ortadan kaldırmayacağını vurguluyor. Bu nedenle, DEAŞ ve benzeri terör örgütleriyle mücadele etmek için uluslararası iş birliği ve koordinasyonun sürdürülmesi, terörle mücadelede elde edilecek başarıların kalıcı hale getirilmesi açısından kritik öneme sahip.

ABD

Amerikan NBC News televizyonu haberi, "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEAŞ liderinin öldürüldüğünü söyledi" başlığıyla okuyucularına duyurdu.

Haberde, Erdoğan'ın, MİT'in Kureyşi'yi uzun süredir takip ettiğine ilişkin açıklamasına da yer verildi.

CBS News televizyonu ise haber için "Erdoğan, DEAŞ liderinin Suriye'de Türk istihbarat teşkilatı tarafından öldürüldüğünü söyledi" başlığını kullandı.

Washington Post gazetesi haberi, "Erdoğan, Türk kuvvetlerinin Suriye'de DEAŞ liderini öldürdüğünü söyledi" başlığıyla yayımladı.

Erdoğan'ın Türkiye'nin terör örgütlerine karşı hiçbir ayrım gözetmeden mücadelesini sürdüreceğine ilişkin açıklamasına da haberde yer verildi.

İngiltere

İngiliz yayın kuruluşu BBC, internet sitesinin ana sayfasında yer verdiği haberinde, "Erdoğan'ın, Türk kuvvetlerinin Suriye'de DEAŞ'ın liderini öldürdüğünü" açıkladığını belirtti.

Sky News'in haberinde Erdoğan'ın, geçen cumartesi gecesi ve pazar günü gerçekleştirilen operasyon kapsamında, DEAŞ'ın sözde lideri Ebu Hüseyin el Kureyşi'nin etkisiz hale getirildiğini açıkladığı kaydedildi.

Haberde, Erdoğan'ın, "istihbarat teşkilatı MİT tarafından yürütülen uzun soluklu bir operasyonun parçası olarak, DEAŞ'ın sözde lideri Ebu Hüseyin el Kureyşi kod adlı kişinin etkisiz hale getirildiğini" belirttiğine işaret edildi.

The Guardian gazetesi de haberin başlığında, "Erdoğan, Türk güçlerinin Suriye'deki baskında DEAŞ liderini öldürdüğünü söyledi" ifadesine yer verdi.

Haberde, Erdoğan'ın, MİT'in uzun süredir el Kureyşi'nin peşinde olduğunu aktardığı belirtildi.

Almanya

Der Spiegel dergisinin haberinde, "Türk istihbarat servisi MİT, radikal terör örgütü DEAŞ'ın sözde liderini Suriye'deki bir operasyon sırasında etkisiz hale getirdi." ifadesine yer verildi.

Anadolu Ajansının kaynak gösterildiği haberde, Erdoğan'ın bir televizyon röportajında Ebu Hüseyin el Kureyşi'nin uzun süredir takip edildiğini söylediği aktarıldı.

ZDF kanalının internet sitesindeki haberde de Erdoğan'ın, DEAŞ'ın sözde liderinin Suriye'de etkisiz hale getirildiğini, Ebu Hüseyin el Kureyşi'nin uzun süredir takip edildiğini söylediği ifade edildi.

Welt gazetesi de Türkiye, "Suriye'deki DEAŞ lideri etkisiz hale getirildi" başlıklı haberinde operasyonun Suriye'nin kuzeyindeki Cinderes'de gerçekleştiğini duyurdu.

Haberde, Türk istihbaratı ve Türkiye'nin desteklediği yerel güçlerin, Afrin'de Cinderes yakınlarındaki bir bölgeyi kuşattıkları ve terk edilmiş bir çiftlik evine operasyon düzenlendikleri vurgulandı.

Fransa

Le Figaro, La Depeche gazeteleri, DEAŞ'ın sözde lideri Ebu Hüseyin el Kureyşi'nin (Türk İstihbaratı tarafından) Suriye'de etkisiz hale getirildiğini manşetlerine taşıdı.

Fransız televizyonları BFMTV, TF1, France Info, France 24 de "Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEAŞ'ın liderinin MİT tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu" başlıklarıyla haberlerini servis etti.

Haber, Fransız gazete ve televizyonlarının yanı sıra radyo ve yerel basında da geniş yer buldu.

Ülke basınındaki haberlerde ayrıca Türkiye'nin Suriye sınırında son yıllarda DEAŞ'a yönelik önemli operasyonlar gerçekleştirdiğine dikkat çekildi.

Yunanistan

Yunanistan'da Kathimerini gazetesi, "Erdoğan: DEAŞ'ın sözde lideri Suriye'de etkisiz hale getirildi" başlığıyla verdiği haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın MİT'in, DEAŞ'ın sözde liderini uzun zamandır takip ettiğini aktardığını vurgulandı.

Haberde, ABD askerinin de DEAŞ'ın liderlerine karşı Suriye'de son yıllarda çok sayıda operasyon yaptığına dikkat çekildi.

Protothema gazetesi de DEAŞ'ın sözle liderinin MİT tarafından yürütülen bir operasyonla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

İtalya

Il Messaggero gazetesi, el Kureyşi'nin etkisiz hale getirilmesini, "Erdoğan: DEAŞ'ın elebaşı etkisiz hale getirildi. Türk gizli servisi Suriye'de eylemde" başlığıyla okuyucularına duyurdu.

Haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün katıldığı bir programda el Kureyşi'nin etkisiz hale getirildiğini açıkladığı belirtilerek, "DEAŞ teröristleri son liderlerini de kaybetti. El Kureyşi bir yıldan az süredir elebaşıydı." ifadeleri yer aldı.

Corriere della Sera gazetesi de el Kureyşi'nin etkisiz hale getirilmesi haberine internet sitesinde yer verdi. Haberde, Erdoğan'ın El Kureyşi'nin uzun süredir takip edildiğini ve Türkiye'nin tüm terör örgütleriyle mücadelesinin süreceğini aktardığı kaydedildi.

İtalyan ANSA ajansı da Erdoğan'ın DEAŞ elebaşının MİT'in düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirildiğine ilişkin açıklamasını, flaş haber olarak duyurdu.

Avusturya

Kamu yayıncı kuruluşu ORF, Türkiye'nin DEAŞ'ın sözde liderine yönelik Suriye'de düzenlediği operasyona ilişkin haberini, "Ankara DEAŞ liderini Suriye'de öldürdü" başlığıyla verdi.

Haberde, DEAŞ'ın sözde lideri el Kureyşi'nin Suriye'de Türk gizli servisinin düzenlendiği bir operasyonda etkisiz hale getirildiğini, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir televizyon programında açıkladığı belirtildi.

Ülkenin önde gelen gazetelerinden Der Standard'ın haberinde de Erdoğan'ın TRT Türk'te yapığı açıklamaya ve Anadolu Ajansının operasyona ilişkin paylaştığı bilgilere yer verdi.

İspanya

İspanya devlet televizyonu RTVE'nin, "Türkiye, Suriye'deki bir operasyonda DEAŞ liderini öldürdü" başlığıyla verdiği haberde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Terör örgütleriyle mücadelemiz ayrım gözetmeksizin devam ediyor." sözleri öne çıkarıldı.

Ayrıca El Mundo ve Publico gazeteleri, gelişmeyi "DEAŞ'ın sözde lideri Türk istihbaratı tarafından Suriye'de etkisiz hale getirildi" ve "Erdoğan, Türkiye'nin DEAŞ'ın liderini Suriye'de öldürdüğünü duyurdu" başlıklarıyla verdi. Europa Press ajansı da "Erdoğan, Suriye'de Türk operasyonunda DEAŞ'ın liderinin öldürüldüğünü duyurdu" başlığını kullandı.

Hollanda

Hollanda'da yayın yapan NRC gazetesi "Erdoğan: DEAŞ lideri Suriye'de öldürüldü" başlığını kullandığı haberinde, "Erdoğan'a göre Türk istihbaratı Ebu Hüseyin el Kureyşi kod adlı şahsı uzun zamandır takip ediyordu." ifadeleriyle operasyonun detaylarına yer verdi.

Haberde, DEAŞ'ın Irak ve Suriye'de gücünü yitirmeye başladığı ifade edildi.

İsviçre

İsviçre'de Almanca yayın yapan SRF televizyon kanalı "Erdoğan, DEAŞ liderinin Suriye'de öldürüldüğünü duyurdu" ifadelerini kullandığı haberinden operasyonun detaylarına yer verdi.

Haberde, DEAŞ'ın Irak ve Suriye'de hala aktif olduğu kaydedildi.

Diğer Avrupa ülkeleri

Bosna Hersek'in en çok okunan gazetelerinden Dnevni Avaz haberi, "Erdoğan kabul etti: Türk güçleri DEAŞ lideri lideri Ebu Hüseyin el Kureyşi'yi öldürdü" başlığıyla verdi.

Klix haber sitesi de gelişmeyi "Erdoğan, Türk güçlerinin DEAŞ lideri Ebu Hüseyin el Kureyşi'yi öldürdüğünü paylaştı" başlığıyla yansıttı.

Sırbistan'daki Srna haber ajansı Ebu Hüseyin el Kureyşi'nin etkisiz hale getirilmesini, "DEAŞ lideri Suriye'de öldürüldü" başlığıyla verirken Hırvatistan'ın önemli gazetelerinden Jutarnji List, "İstihbarat görevlileri DEAŞ liderini etkisiz hale getirdi" başlığını kullandı.

Polonya haber ajansı PAP haberi, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DAEŞ liderinin öldürüldüğünü duyurdu" başlığıyla verdi.

Haberde, "Erdoğan, söz konusu kişinin Türk istihbaratı tarafından uzun süredir takip edildiğini ifade etti. Bu, 2022'den beri öldürülen üçüncü DAEŞ lideri oldu." ifadeleri kullanıldı.

Polonya'da yayımlanan günlük gazete Rzeczpospolita'daki haberde, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, istihbarat teşkilatının, Suriye'de DAEŞ liderinin öldürülmesiyle sonuçlanan bir operasyon düzenlediğini duyurdu." ifadelerine yer verdi.

Litvanya Ulusal Radyo ve Televizyonu LRT de "DAEŞ lideri, MİT operasyonuyla etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verdiği haberde, operasyonun detaylarını paylaştı.

Finlandiya haber ajansı YLE de gelişmeyi, "Erdoğan: DAEŞ lideri, Türk kuvvetlerinin düzenlediği saldırıda öldürüldü" manşetiyle duyurdu.

Japonya

Japonya'da devlet televizyonu ve kamu yayıncısı NHK'nın internet sitesinin ana sayfasında yer verilen haberde, "Erdoğan'ın, Türk istihbaratının Suriye'de DEAŞ'ın liderini öldürdüğünü açıkladığını" belirtti.

Haber metninde, Erdoğan'ın "Ayrım gözetmeksizin terörle mücadeleye devam edeceğiz" sözleri ile Türkiye'nin terör karşıtı harekatı sürdürme niyeti taşıdığı açıklamaları aktarıldı.

Japon haber ajansı JIJI de haberinde, Erdoğan'ın, Türk istihbaratının Suriye'de düzenlediği operasyonda DEAŞ'ın sözde lideri Ebu Hüseyin el Kureyşi'nin öldürüldüğünü açıkladığını yazdı.

(AA)