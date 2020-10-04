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Türkiye'de son 24 saatte 1502 kişiye hastalık tanısı konuldu
Yerli Kovid-19 aşısında insan üzerinde deneme aşamasına geçildi
Türkiye'de son 24 saatte 1442 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu,...
AYM, CHP'nin çoklu baro düzenlemesinin iptal istemini reddetti
Sosyal medyada yeni dönem başladı
Yüz yüze eğitimde ikinci hafta başlıyor
Türkiye Barolar Birliği İstanbul'da ikinci baro kurulması için...
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 31 milyonu aştı
ABD yönetimi TikTok ve WeChat'i pazar günü yasaklayacak
Kovid-19 aşısının kasım-aralık aylarında çıkması öngörülüyor
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