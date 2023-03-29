Her biletin bir öğrencinin eğitimine destek olacağı etkinlikte Türkiye’nin en sevilen müzisyenleri yer alırken, Türkiye’nin başarılı oyuncuları geceye ev sahipliği yapacak.

DasDas, Zorlu PSM ve İhtiyaç Haritası’nın bir araya gelerek kurdukları ‘Dayanışma Sahnesi’ için geri sayım başladı. Hem fiziksel olarak gerçekleştirilecek, hem de YouTube üzerinden canlı yayınlanacak etkinlikle deprem bölgesindeki 2200 öğrenci ve çok daha fazlasına kaynak oluşturulacak. Ayrıca, Robotel Derneği iş birliği ile depremden bedensel olarak zarar gören en az yüz çocuğa da destek olunacak.

Türkiye’nin sevilen müzisyenleri dayanışma için sahnede

İlk andan itibaren sanatçılar tarafından büyük destek gören ‘Dayanışma Sahnesi’, birçok önemli ismi aynı sahnede bir araya getirecek. Gecede, Antakya Medeniyetler Korosu, Adamlar, Athena, Aylin Aslım, Bedük, BEGE, Büyük Ev Ablukada, Boğaziçi Gençlik Korosu, Can Bonomo, Ceren Gündoğdu, Deniz Tekin, Duman, Ersay Üner, Evdeki Saat, Gazapizm, Gökhan Türkmen, Hayko Cepkin, Kenan Doğulu, Koray Candemir, Korhan Futacı, Mengene, Mert Demir, mor ve ötesi, Nova Norda, Özge Fışkın, Pentagram, Sertab Erener, Şevval Sam, Zuhal Olcay dayanışma için şarkılarını seslendirecek.

Türkiye’nin başarılı oyuncuları Dayanışma Sahnesi’nin ev sahipliğini yapacak

DasDas ve Zorlu PSM ortaklığıyla oluşturulan İhtiyaç Haritası aracılığıyla birbirinden değerli, alanında başarılı birçok müzisyen ve oyuncunun katkısı ile yardımların ihtiyaç sahiplerine direkt olarak ulaşabilmesine olanak sağlayacak. Aslı İnandık, Ahsen Eroğlu, Birce Akalay, Ceyda Düvenci, Deniz Can Aktaş, Didem Balçın, Dolunay Soysert, Ecem Erkek, Efe Tunçer, Ekin Koç, Evrim Doğan, Halit Ergenç, Halit Özgür Sarı, Hazal Kaya, Hazal Türesan, İbrahim Selim, Kaan Sekban, Lori Barokas, Melisa Sözen, Meriç Aral, Mert Fırat, Metin Akdülger, Naz Çağla Irmak, Orkun Işıtmak, Özge Borak, Özge Özacar, Özge Özder, Pınar Altuğ Atacan, Serkan Keskin, Sinem Ünsal, Taner Ölmez, Tansu Biçer, Umut Kurt ve Yiğit Özşener gibi değerli sanatçılar ‘Dayanışma Sahnesi’nde birlik ve beraberlik ruhu ile bir araya gelecek.

Dayanışma Sahnesi YouTube ortak yayını ile izlenebilecek

30 Mart Perşembe akşamı Zorlu PSM sahnesinde gerçekleştirilecek ‘Dayanışma Sahnesi’, birlikteliğin gücünü çoğaltmak için etkinlikle eş zamanlı YouTube, Twitch ve TikTok üzerinden canlı olarak takip edilebilecek. YouTube üzerinden de Dayanışma Sahnesi’ne destekte bulunabilinecek. YouTube üzerinden Dayanışma Sahnesi’ne yapılacak tüm destekler Turkish Philantrophy Funds aracılığıyla yine deprem bölgesindeki öğrencilerin eğitim ihtiyaçlarının karşılanması için kullanılacak.

30 Mart Perşembe akşamı sahnede olamayan ve dayanışmaya destek vermek isteyen yerli ve yabancı birçok sanatçının da video yoluyla bağlanarak destek olacağı gece, Zorlu PSM sahnesinde oturmalı düzende gerçekleştirilecek. ‘Dayanışma Sahnesi’ bilet satışları passo.com.tr üzerinden devam ediyor.

YENİGÜN HABER MERKEZİ