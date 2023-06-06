Davut Gül, 1974 yılında Erzurum Horasan'da doğmuş bir devlet görevlisidir. Yakın Doğu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun olduktan sonra 2000 yılında Gaziantep'te kaymakam adayı olarak kariyerine başlamıştır.

Davut Gül, mesleki kariyeri boyunca çeşitli görevlerde bulunmuştur. Muğla-Kavaklıdere ve İzmir-Kemalpaşa ilçelerinde kaymakam vekilliği yapmış, İngiltere'de yurt dışı stajı yapmış ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde yüksek lisans eğitimi almıştır. Kırklareli-Kofçaz kaymakamı olarak atandıktan sonra Şirvan kaymakamlığı, Karaman vali yardımcılığı ve Gürün kaymakamlığı gibi görevlerde bulunmuştur.

2009 yılında Yılın Kaymakamı seçildi

2009 yılında Türk İdareciler Derneği tarafından "Yılın Kaymakamı" seçilerek Şehit Kaymakam Ersin Ateş Ödülü'nü kazanmıştır. Gördes ve Şarkışla kaymakamlıklarının ardından 2015 yılında İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü daire başkanlığına atanmıştır. 1 Haziran 2016 tarihinde Sivas Valisi olarak görev yapmış ve ardından 27 Ekim 2018 tarihinde Gaziantep Valisi olarak atanmıştır.

5 Haziran 2023 tarihinde, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın İçişleri Bakanlığı'na atanmasıyla boşalan İstanbul valiliğine getirilmiştir.

Davut Gül evli bir çocuk babasıdır ve İngilizce bilmektedir.