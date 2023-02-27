DASK tarafından, hasar ödemelerinin çok hızlı yapılabilmesi için, yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı binalarda sigortalıların ihbarını dahi beklemeden T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından resmi hasar tespitleri tamamlanmış konutların listelerinden hasar dosyaları resen açılarak ödemeler gerçekleştiriliyor.

Yaşanan depremlerin ardından DASK, kuruluşundan bu yana ödediği tazminat tutarına 20 gün içinde ulaştı.

Doğal Afet Sigortalı Kurumu Teknik İşleticisi Türk Reasürans Genel Müdürü Selva Eren, depremin ilk gününden bu yana vatandaşların yanında olmak amacıyla hızla ve büyük bir özveri ile çalışmalarını sürdürdüklerini belirtirken, “Türk Reasürans olarak, DASK için bu zamana kadar tüm çalışmalarımızın temeline deprem sonrası planlarımızı koyarak hareket ettik.” diyerek DASK için bu zamana kadar yapılan önemli çalışmaları aktardı.

DASK depremlerin hemen ardından ödemelere başladı.

Bu çalışmaların, deprem sonrası süreçteki operasyonel ve finansal faydalarının önemine dikkat çeken Eren, sözlerine şöyle devam etti: “Kahramanmaraş depremlerinin ardından, deprem sonrası için yürüttüğümüz hazırlık çalışmaları sayesinde, Depremin ardından hızla çalışmalarımıza başladık ve depremin üzerinden henüz 24 saat geçmeden de ilk hasar ödememizi gerçekleştirdik. Yenilenen teknolojik altyapımız, beklediğimiz performansta, sorunsuz ve kusursuz hizmet sunmamıza imkân sağlıyor. Alo DASK 125, e-devlet ve web sitemiz aracılığı ile kesintisiz şekilde hasar ihbarı alabiliyoruz. Hatta bu süreçte hasar ödemelerinin çok hızlı yapılabilmesi için, yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı binalarda sigortalıların ihbarını dahi beklemeden T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından resmi hasar tespitleri tamamlanmış konutların listelerinden hasar dosyaları resen açılarak en hızlı şekilde ödemelerimizi gerçekleştiriyoruz.”

Avans Ödeme Dönemi Başlıyor

Hasar ödeme süreçlerinde yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı binalara öncelik verilerek ödemelerin devam ettiğini, eksper görevlendirmelerinin diğer binalar için yapıldığını belirten Selva Eren, 27 Şubat 2023 tarihinde Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından konuyla ilgili yayımlanan genelgede detayları aktarıldığı üzere hasar ihbarlarını yapan sigortalılara yönelik

yeni bir çalışma başlattıklarını ve sigortalıların 27 Şubat 2023 tarihi itibarıyla DASK web sitesi üzerinden avans ödemesi talep edebileceğini açıkladı:

“Her zaman söylediğimiz gibi bu süreçte en temel amacımız bölgedeki tüm sigortalılarımıza en hızlı şekilde fayda sağlamak. Yıkık ve acil yıkılacak binalara öncelik vererek yürüttüğümüz ödeme süreçlerimizde, ağır ve orta hasarlı binalarda açılmış hasar dosyaları için sigortalılarımız DASK’tan avans ödeme talebinde bulunabilecek. Bu kapsamda yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı binalar için sigorta bedelinin %20’si, orta hasarlı binalar için ise sigorta bedelinin %10’u sigortalılarımıza avans olarak ödenecek. Amacımız hasar ihbarından hasar inceleme sürecinin tamamlanmasına kadar olan süreçte vatandaşlarımıza maddi güvence sağlayarak yaralarını sarmaya ilk andan itibaren destek olmak.

DASK Kahramanmaraş depremleri sonrası 1 milyar 120 milyon TL hasar ödemesi gerçekleştirdi

Depremlerin hemen ardından ödemeler için çalışmalarını başlattıklarını ifade eden Selva Eren, “Depremlerin ardından henüz 24 saat geçmeden ilk hasar ödememizi gerçekleştirdik ve ödemelerimiz hızla devam ediyor. 27 Şubat 2023 tarihi itibarıyla tarafımıza iletilen 295 bin hasar ihbarı bulunmaktadır. Şu ana kadar gerçekleştirdiğimiz tazminat ödeme tutarı ise 1 milyar 120 milyon TL’ye ulaşmış durumda. Neredeyse DASK’ın 23 yılda toplam ödediği tazminat tutarını, 20 gün içinde sigortalılarımıza ödemiş olmak ve sigortalılarımızın yaralarını sarmalarına bir nebze de olsa fayda sağlamak bizler için çok kıymetli. Ödemelerimizin daha da hızlı gerçekleştirilmesi adına birçok önlem aldık ve ivedilikle hayata geçiriyoruz. Hasar ödeme hız ve tutarımız her geçen gün artarak devam edecektir.” dedi.

YENİGÜN HABER MERKEZİ