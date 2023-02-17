Deprem, Türkiye'nin acı gerçeğiyken, tüm ülkeye büyük acılar yaşatarak kendini hatırlattı. Türkiye'de 68 il deprem fayları üzerinde bulunurken, milyonlarca vatandaş DASK sigortası yaptırmayarak finansal önlem almıyor. Risk her zaman olsa da önmelmlerle kayıpların en aza indirilebileceğini söyleyen Enkar Sigorta Genel Müdürü Muhammed Ali Karakaş, "Depreme karşı en güçlü finansal önlemlerden biri de Zorunlu Deprem Sigortası. Yakın zamanda Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK), yeni dönem tarifesini açıkladı. Depremde hasar gören evler için ödenecek azami teminat tutarı 320 bin TL'den 640 bin TL'ye çıkarılırken, primler de bu oranda yükseldi. Ancak Zorunlu Afet Sigortası tek başına yeterli olmamaktadır. Bizim sigortalılarımıza önerimiz DASK yaptırmanın yanında konut sigortasıyla birlikte desteklemesi. Finansal önlemlerimizi bu şekilde kuvvetlendirmiş oluruz. DASK yeniden hayata başlamak adına bize verilen bir şanstır. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Bir daha aynı acıların yaşanmaması en büyük temennimizdir." dedi.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi