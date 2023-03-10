Zorunlu Deprem Sigortası poliçesi süresi 1 yıldır.

Poliçenin her yıl yenilenmesi gerekmektedir. Poliçelerin yenilenmesinden kim sorumludur? 6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu’na göre Zorunlu Deprem Sigortası poliçesinin yenilenmesi sigortalının sorumluluğundadır. Kredi bağlantılı sigortalarda, kredi vadesi boyunca, yenileme sorumluluğu kredi kullanana, sigorta sözleşmesinin yenilenmesine ilişkin bildirim yapma sorumluluğu ise kredi kuruluşuna aittir. Zorunlu Deprem Sigortası özelinde kredi kuruluşları tarafından kullandırılan konut kredileri ile bağlantılı olarak yaptırılması gereken Zorunlu Deprem Sigortası, kredi kullanan tarafından yaptırılmamış ise kredi kuruluşu tarafından sigortalıya bilgi verilerek yapılır. Kredi süresince kredi kullanan tarafından yenileme yapılmaması durumunda kredi kuruluşu tarafından sigortalıya bilgi verilerek prim tutarı sigorta ettirenden tahsil edilmek suretiyle ilgili poliçenin yenilemesi gerçekleştirilmelidir. Poliçe yenilemesi işlemlerinde olası aksaklıkların engellenmesi için iletişim bilgilerinizi güncellemeyi unutmayın.

Poliçeniz yenilenmediğinde ne olur?

Taşınmaz sahipleri veya hak sahipleri, sigorta sözleşmelerini her yıl yenilemek zorundadır. Sigorta sözleşmesinin poliçe bitiş tarihine kadar yenilenmemesi durumunda DASK’ın teminata ilişkin sorumluluğu poliçede belirtilen bitiş tarihi itibariyle sona erer. Poliçe, metrekare ya da yapı tarzına ilişkin hatalı bilgiler ile kesilirse ne olur? Metrekare ya da yapı tarzına ilişkin gerçeğe aykırı beyan hali, depremden sonra öğrenilmişse, tazminat, alınan prim ile alınması gereken prim arasındaki orana göre ödenir. Hasar ödemesinin tam alınamayacak olması sebebiyle sigortalı gerçeğe aykırı beyanı sebebiyle mağduriyet yaşayabilir. Eksik metrekare bilgisine örnek verir misiniz? 100 m2 olan bir konut için 300 TL prim ödeyerek 301.600 TL teminat almış iseniz hasar olduğunda size bu tutar %2 muafiyet düşülerek 295.568 TL olarak ödenir. 100 m2 olan konutu 50 m2 olarak gösterip poliçe kesilirse 150 TL prim ödeyerek sadece 150.800 TL teminat alınır ve hasar sonrasında %2 muafiyet düşülerek 147.784 TL olarak ödenir. Sonuç olarak sigortalı poliçeyi yaptırırken 150 TL az prim öder ama hasar anında 147.784 TL zarara girer.