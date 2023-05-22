DASK ödemeleri 25 milyar liraya yaklaştı.

DASK'tan yapılan açıklamada, "22 Mayıs 2023 tarihi itibarıyla tarafımıza 539.476 adet hasar ihbarı ulaşmış ve tazminat ödeme tutarımız 25 milyar TL’ye yaklaşmıştır" denildi.

Şirketten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"22 Mayıs 2023 tarihi itibarıyla tarafımıza 539.476 adet hasar ihbarı ulaşmış ve tazminat ödeme tutarımız 25 milyar TL’ye yaklaşmıştır.

Bunun yanı sıra,

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hasarsız tespit edilen ya da hasar tespiti yapılamayan,

Hasar dosyasında eksik evrakı bulunan ve

Tarafımıza yeni iletilen ve iletilmeye devam eden hasar ihbarları için çalışmalarımız devam etmektedir."

YENİGÜN HABER MERKEZİ