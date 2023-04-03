Şirketten yapılan açıklama şöyle: "Sigortalılarımıza destek olmak için tüm gücümüzle çalışmaya ve ödemelerini hızla gerçekleştirmeye devam ediyoruz.

Bugün itibarıyla tarafımıza ulaşan hasar ihbar sayısı 433.837 ve ödenen tazminat tutarı ise 10.174.145.255 TL'ye ulaştı.

Ayrıca yeni başlatılan hizmet ile, sigortalılarımızın hasar tazminatlarını bankadan tahsil etmeleri için gereken ve cep telefonlarına SMS ile gönderilen ödeme şifrelerini artık e-Devlet Kapısı üzerinden de öğrenebileceklerini hatırlatmak isteriz."

YENİGÜN HABER MERKEZİ