Bugün itibarıyla tarafımıza ulaşan hasar ihbar sayısı 392.045 ve ödenen tazminat tutarı ise 4.520.467.025 TL'ye ulaştı. Tarafımıza gelen toplam 392.045 adet ihbarın yaklaşık yüzde 80’ini oluşturan hafif hasarlı ihbar dosyalarının ödemelerini hızla gerçekleştirebilmek amacıyla 13 Mart tarihi itibarıyla başlattığımız uygulama ile sigortalılarımızın başvurularını web sitemiz ve e-Devlet üzerinden almaya başladık. Bu uygulamayla, "hafif hasarlı" konutlara sahip sigortalıların ödemelerini 72 saatte gerçekleştiriyoruz.

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